Milan-Empoli, Fonseca non convoca Okafor: ecco perché non è nemmeno in panchina | PM News

Noah Okafor, attaccante rossonero, non sarà nemmeno in panchina in Milan-Empoli: ecco il reale motivo della sua assenza

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Milan-Empoli, match della 14^ giornata della Serie A 2024/2025 e Noah Okafor non è nemmeno seduto in panchina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la sua assenza è dovuta a causa di un'influenza. Ecco, dunque, il motivo per cui Paulo Fonseca ha deciso di non portarlo.