Milan-Empoli, Morata cerca un gol. E c’è un rischio per Alvaro

Due gol in campionato alla soglia di dicembre. Questi i numeri di Alvaro Morata con il Milan come ricorda 'Il Corriere dello Sport'. Ci si poteva aspettare decisamente di più dall'attaccante spagnolo, che ha segnato i suoi due unici gol in A con il Milan proprio a San Siro, dove stasera sarà uno dei più attesi, anche non ha giocato a Bratislava in Champions League per qualifica. L'ultimo gol dell'attaccante milanista in campionato risale a una partita contro il Lecce. Ora contro l'Empoli cerca il riscatto.