In fin dei conti, nonostante i numeri fin qui lo abbiano un po' tradito, Morata è sempre la certezza dell'attacco del Milan. L'uomo al quale l'allenatore Paulo Fonseca si è sempre affidato nei momenti cruciali e anche nella fase interpretativa del suo gioco, poiché spesso viene a giocare insieme ai centrocampisti per provare ad aprire spazi per i centrocampisti e gli esterni.

Alle sue spalle premono Abraham e Camarda — Per il quotidiano torinese, il gol manca a Morata. 'San Siro' lo aspetta. Lui, però, non sta vivendo questo digiuno come un'ossessione: il bene della squadra viene prima di quello personale. Ovviamente, tornare ad esultare - per di più davanti ai suoi tifosi, mica gli dispiacerebbe.

Alle sue spalle, ad ogni modo, premono Tammy Abraham, che sta iniziando a tornare in forma e che vuole giocarsi una conferma in rossonero anche per l'anno venturo (è attualmente in prestito secco dalla Roma) e il giovane Francesco Camarda. Fuori dal progetto, e out per operazione, Luka Jović: sarà ceduto a gennaio.