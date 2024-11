Milan, Passerini: “Morata non segna? Fonseca fai questa mossa”

Il Milan torna in campo oggi alle ore 18. A San Siro arriva l'Empoli per una gara molto importante per la classifica dei rossoneri. Uno degli argomenti è Alvaro Morata: l'attaccante del Diavolo sta facendo fatica a segnare con la squadra di Fonseca. Carlos Passerini, giornalista che tratta del mondo Milan per 'Il Corriere della Sera', ha parlato proprio dell'assenza di gol della punta spagnola, dando anche una possibile soluzione. Ecco le sue parole.