Slovan Bratislava-Milan, Passerini: “Accettabile solo la vittoria”

Questa sera ci sarà Slovan Bratislava-Milan , partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 . Una gara molto importante per i rossoneri che arrivano dopo un'altra delusione in Serie A ( 0-0 contro una Juventus spuntata ). Il Diavolo ha la carta calendario a suo favore con quattro partite a portata del Milan . Carlos Passerini ha scritto un pezzo sulla partita di questa sera per 'Il Corriere della Sera'. Un solo risultato possibile per Fonseca .

Slovan Bratislava-Milan, Fonseca deve vincere e anche bene. Il pensiero di Passerini

"Tutto sulla Champions. Quella di adesso, con la missione degli ottavi diretti da provare a centrare evitando la trappola degli spareggi, ma anche quella dell'anno venturo, da acchiappare col quarto (o il quinto) posto in campionato, obiettivo al momento tutt'altro che scontato. L'impresa di Madrid, che anche dentro al club speravano potesse segnare la svolta, pare già un ricordo lontano e sfumato. Stasera a Bratislava, contro lo Slovan ultimo in classifica nel girone unico, con zero punti e -13 di differenza reti, l'unico risultato utile e accettabile è la vittoria. Meglio se convincente, sia nel gioco sia nel risultato. Tre punti stasera in Slovacchia avvicinerebbero il Milan all'obiettivo qualificazione diretta, visti i 6 punti in classifica e il calendario in discesa: Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria".