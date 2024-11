Il portoghese a rischio?

"La sfida con la Juve ha lasciato molte ammaccature oltre che sulla classifica deprimente anche sull’immagine del Milan e nessun credito in vista del destino immediato. Fonseca ne è uscito malconcio specie per quella dichiarazione (“credo ancora nello scudetto”) che ha avuto il sapore acido di una presa in giro. Da non trascurare nemmeno l’umore nerissimo del club che comincia a interrogarsi sulla scelta fatta nell’estate scorsa e sul lavoro di Paulo Fonseca oltre che sulla maturità di alcuni suoi esponenti. La presenza di Ibrahimovic e Moncada di primo mattino a Milanello può lasciar intendere la preoccupazione che comincia a serpeggiare anche a casa Milan. Sembra il minimo. Perché le buone intenzioni sono rimaste per ora parole vuote mai sorrette da un comportamento maturo di una squadra consapevole dei propri pregi e in particolare dei difetti". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Torna Tonali? Il sogno può essere realtà: ecco come