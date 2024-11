Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 29 novembre 2024. Ma anche nel corso della giornata, poi, sono emerse notizie importanti per l'intero universo rossonero. Il momento della stagione è delicato: domani il Diavolo sarà già in campo per la partita di campionato e ci sono veramente tanti temi sul tavolo su cui dibattere. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'!