Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, poi Koopmeiners e Motta

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 29 novembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno di fatto archiviato la pratica della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League e, da dicembre a febbraio, potranno concentrarsi unicamente al campionato. Stop al turnover. Scatto Scudetto per i campioni d'Italia in carica?

In alto, sotto la testata, si parla di Juventus e Milan. In casa bianconera c'è - evidente - un buco in attacco: manca un vice di Dušan Vlahović. Un problema che la Juve pensa di risolvere nel calciomercato di gennaio, magari tornando su Joshua Zirkzee, allenato da Thiago Motta già a Bologna, il quale potrebbe lasciare il Manchester United.

In casa rossonera, invece, Álvaro Morata e Tammy Abraham non stanno apportando il quantitativo di reti che il Diavolo si aspettava dai suoi centravanti. La curiosità sulla 'rosea' di oggi? A Napoli c'è sempre fila per osservare da vicino il murale dedicato al 'Pibe de Oro', Diego Armando Maradona. Sembra che attiri più visitatori del Colosseo!

E a proposito. Ieri in Europa League due pareggi per le due squadre romane impegnate nella 5^ giornata della Fase Campionato del torneo. Prima lo 0-0 interno della Lazio contro il Ludogorets (negato un rigore solare a Gustav Isaksen), poi il 2-2 di Londra tra Tottenham e Roma. Pareggio per i giallorossi di Mats Hummels in pieno recupero.