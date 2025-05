Boban: “La differenza tra Inter e Milan? Risultati, società, identità”

"Il Milan ha avuto 100 identità in questa stagione, nessuna giusta"

"Adesso questa non lo è, invece l'Inter lo è, una squadra competitiva, che sa sempre cosa sempre, che ha una chiara identità. Noi no, non abbiamo un'identità, anzi, c'è ne sono state 100 di identità in questa stagione, e nessuna alla fine è stata giusta. Perché non si può con questi giocatori, come sono stati presi e farli giocare, avere una chiara identità. E questo, vuoi anche tanti di noi, lo abbiamo capito dall'estate. Si è capito dall'estate e poi si è dimostrato purtroppo è vero", ha concluso Boban sul tema.