Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Napoli sbatte, l’Inter addosso”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 12 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lotta, al vertice della classifica di Serie A, tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi. Ora le distanze tra gli azzurri primi e i nerazzurri secondi sono soltanto di un punto (78 vs 77) dopo i risultati delle ultime partite di campionato.