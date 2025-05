Como, la rivelazione di Fàbregas: “Ero a San Siro e vi dico …” | VIDEO

Cesc Fàbregas, allenatore del Como, aveva rivelato questo retroscena in conferenza alla vigilia della partita poi vinta contro il Cagliari

Non solo alcuni tifosi dell'Inter, anche l'allenatore del Como Cesc Fàbregas, nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Cagliari, ha ammesso di aver preso la via dell'uscita di San Siro al gol di Raphinha che sembrava avesse chiuso i conti tra i nerazzurri e il Barcellona: "Mi piace molto l'Inter e sono andato tante volte a San Siro, una partita del genere non potevo perderla". Il catalano era già al parcheggio, ma dopo aver sentito il boato per il 3-3 di Acerbi è tornato a godersi i tempi supplementari. Guarda il video