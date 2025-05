Prima pagina Tuttosport: “Ahi Napoli! Il flop Toro rilancia l’Inter”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 12 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, commenta il duello Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte, primo in classifica in Serie A con 78 punti e l'Inter di Simone Inzaghi, seconda a quota 77. Distanze più che dimezzate tra le due contendenti dopo i risultati dell'ultima giornata di campionato.