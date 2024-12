Milan, Ordine esalta Reijnders e Fofana. Poi bacchetta Fonseca

Milan, Franco Ordine sulle colonne de 'Il Corriere dello Sport' ha bacchettato Fonseca per alcune scelte passate. Poi grandi parole per Reijnders

Milan-Empoli 3-0 , forse la partita più completa e convincente della stagione rossonera. La squadra di Paulo Fonseca non ha subito praticamente nulla ed è sembrata sempre in totale controllo della gara. Un bel segnale da parte del Milan, ma c'è ancora da lavorare visto il distacco dalla vetta della Serie A. Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo Milan , ha scritto un lungo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' bacchettando Fonseca ed esaltando Reijnders e Fofana . Ecco il suo pensiero.

Milan, Ordine: "Fonseca, non serve la genialata. Non è la scoperta dell’America"

"Non c’è bisogno di chissà quale genialata di Fonseca per rimettere le pedine giuste al posto giusto. Basta infatti replicare lo stesso schieramento di Madrid per recuperare una prova colma di buone giocate, di apprezzabile pressing in fase offensiva e ricca di occasioni sprecate per qualche eccesso di egoismo".