Milan, Reijnders: il migliore centrocampista in Serie A? I tifosi sicuri: e c’è chi…

Milan, Reijnders fa faville di nuovo a San Siro. Contro l'Empoli, l'olandese domina il gioco e non solo. Un'ottima prestazione in toto per i rossoneri, forse tra le migliori in stagione, anche perché arrivata non contro una grande come era successo contro il Real Madrid e contro l'Inter. Un buon segnale per Fonseca e per i suoi ragazzi. Il cammino resta molto lungo, visto che il Milan ha tanta strada da recuperare, ma forse è stata trovata la quadra finale. Vedremo se sarà troppo tardi oppure no.