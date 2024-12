Milan, rinnovo Reijnders: le cifre. Le sirene delle big e la voglia di Tiji

Milan-Empoli 3-0, una prova convincete dei rossoneri. Grande mattatore della serata di San Siro è stato Tijjani Reijnders. L'olandese è stato autore di una grande doppietta, salendo a 3 gol in Serie A e 6 in stagione. Numeri molto importanti. Ed è per questo che il rinnovo del suo contratto resta un passaggio fondamentale per blindarlo a tripla mandata.