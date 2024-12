Milan, Fonseca: “Fofana riposa in Hotel”. Il francese è ovunque. Aspettando…

Milan, Fofana è ancora una volta tra i migliori in campo dei rossoneri. Non una novità. Il francese, da quando è arrivato, si è preso il posto fisso nel centrocampo del Milan. Dopo i dubbi nati nelle prime gare, anche per le difficoltà innegabili in difesa della squadra, Fofana è diventato un perno di tutta la squadra. Un giocatore di cui Fonseca non può fare a meno, impensabile al momento pensare a un Milan senza il francese in campo. Anche contro l'Empoli, Youssouf ha giocato nelle due fasi di gioco a un livello eccelso. Corsa, qualità e capacità innate di contrasto e recupero palla. Il centrocampo dell'Empoli ha fatto tantissima fatica contro di lui. E per il futuro le parole di Fonseca rimbombano nella testa dei tifosi rossoneri.