Calciomercato Milan, Ricci il sogno estivo della dirigenza rossonera? Il centrocampista del Torino potrebbe essere nel mirino del Diavolo per rinforzare la mediana del Milan. Non tanto per il prossimo calciomercato invernale, ma più per l'estate, vista un'operazione che potrebbe essere molto costosa per le casse rossonere (si parla di un prezzo tra i 30 e i 40 milioni di euro). Ecco una clamorosa indiscrezione proprio su Samuel Ricci.