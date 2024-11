Calciomercato Milan – Ricci, no del Torino al Man City: la sua valutazione

Il calciomercato è uno dei pensieri del Milan che, per rinforzare in centrocampo, sta monitorando Samuele Ricci , giocatore del Torino e della Nazionale Italiana .

Come riportato da Tuttosport, Ricci sarebbe finito nella lista degli obiettivi di calciomercato del Manchester City. Il club inglese avrebbe individuato in lui l'erede di Rodri, Pallone d'Oro 2024 che ha finito in anticipo la stagione per una lesione del legamento del ginocchio destro.