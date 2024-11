Cosa può dirci domani sulla formazione e se questa pressione costante influenza la squadra: “Sono esperto di momenti di pressione. Dal primo giorno è sempre così. Nessuna novità domani, stessa pressione. I giocatori anche, tutti sappiamo che dobbiamo vincere domani e poi quelle successive. Non sento più pressione delle altre partite. Non sono buono con me stesso. Dico che sono esperto perché la pressione è di più a metà classifica e non siamo stati davanti. Preferirei, ma così è peggio. È diverso. Anche chi è al primo posto però sente pressione, sicuramente diversa per me, ma c’è sempre. Si lavora tanto qui, ma dormo molto bene. Non tante ore, ma bene. Mi piacerebbe dormire di più, ma ho un bambino di un anno. Non posso dire niente per la formazione, ma tra un’ora so che saprete la squadra. Non lo dico io… Magari ci sarà un colpo di teatro e qualcosa di diverso”.