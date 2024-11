Milan, Fofana non può riposare. Lo dice lo stesso Fonseca

Allo stadio 'Tehelné pole' di Bratislava ha parlato l'allenatore rossonero Paulo Fonseca . Nella conferenza stampa alla vigilia di Slovan Bratislava-Milan , partita valida per la 5^ giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 , l'allenatore portoghese ha parlato di vari temi molto interessanti. Qui le sue parole su un possibile turno di riposo per Youssouf Fofana. Ecco la risposta di Fonseca.

"Può riposare in Hotel (ride). No in questo momento è difficile farlo riposare".