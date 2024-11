Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, non ha escluso interventi nel mercato di gennaio. Le sue parole

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, ha parlato prima della partita della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 poi vinta ( 2-3 ) dal Diavolo di Paulo Fonseca sul campo dello Slovan Bratislava .

Mercato Milan, Ibrahimovic dà speranza ai tifosi rossoneri

Ibrahimovic, le cui dichiarazioni sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha ricordato come il club di Via Aldo Rossi resterà vigile in vista del mercato di riparazione, quello di gennaio 2025. Pur ricordando come, a conti fatti, un primo rinforzo per il Diavolo è già pronto a fare capolino a Milanello. E si tratta di una vecchia conoscenza.