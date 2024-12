Milan-Empoli 3-0 , una delle partite migliori dei rossoneri di Fonseca. La squadra è sembrata equilibrata, messa benissimo in campo ed entrata dal primo minuto con la voglia di vincere e non rischiare nulla. E questo si è visto: l'Empoli è stato pericoloso solo con il grande tiro di Maleh nel secondo tempo, fermato solo dalla traversa, ma è stato veramente un solo episodio in più di 90 minuti. Quella contro l'Empoli è stata anche la migliore partita stagionale di Emerson Royal . Il terzino brasiliano si è visto con costanza in attacco e non ha sofferto mai in difesa. Un segnale importante per una fascia che spesso ha faticato in questi anni. E c'è anche un perché della gara ottima di Emerson Royal .

Milan, Emerson Royal non sbaglia. La migliore partita in rossonero? Due indizi...

Emerson Royal è stato il giocatore più criticato da addetti ai lavori e dai tifosi in questo inizio di stagione. Il terzino del Milan è finito spesso nel mirino della critica, specialmente per le sue poche giocate in attacco e per i suoi duello persi in difesa. Tanti gol subito dal Milan sono nati proprio dalla sua fascia, con i giocatori che saltavano il brasiliano per poi crossare sul secondo palo scoperto. Contro l'Empoli non ha sofferto e gli vanno dati i giusti meriti. È stato attento, preciso e sereno nell'intervenire. Nel primo tempo era spesso cercato anche in fase di manovra, visto che era il giocatore lasciato libero dall'Empoli nel pressing. C'è un chiaro motivo dell'ottima prestazione di Emerson Royal. Oltre ai meriti personali, l'inserimento di Musah a destra è stato essenziale per darli una mano e farlo giocare con più tranquillità. Ed è la seconda volta in stagione dopo la vittoria contro il Real Madrid. Milan, Emerson Royal gioca molto meglio con Yunus in campo. Due indizi fanno una prova. LEGGI ANCHE: Milan, tifosi pazzi di Reijnders: "Miglior centrocampista sulla terra! Determinante"