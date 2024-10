Milan, tutti contro Emerson Royal: i tifosi stanchi delle sue prestazioni

Molti tifosi sui social non sono per nulla contenti di Emerson Royal, terzino destro forse tra i peggiori in campo in Bayer Leverkusen-Milan

Emiliano Guadagnoli Redattore 2 ottobre 2024 (modifica il 2 ottobre 2024 | 17:52)

Il Milan perde per 1-0 contro il Bayer Leverkusen dopo una prestazione a due facce. Un brutto primo tempo e un ottimo primo tempo. Tante le reazioni del giorno dopo. E molti tifosi sui social non sono per nulla contenti della prestazione di Emerson Royal, terzino destro forse tra i peggiori in campo. Ecco le pagelle del brasiliano dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

Milan, social contro Emerson Royal: "Sembra Taiwo. E' un incubo" — La Gazzetta dello Sport: "Dalla sua parte soffre parecchio. Preso in mezzo da Grimaldo e Wirtz, quando è puntato non ci mette una pezza. L'impegno non basta". Voto: 5