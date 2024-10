Milan, Sabatini critica il cambio di Pulisic e tante altre decisioni

"Il cambio che per me fa più impressione è quello di Pulisic, più che quello di Leao anche se io ci penserei sempre 100 volte prima di toglierlo. Pulisic cosa poteva fare di più? Io vedo confusione in Fonseca. Caos rigorista? La questione è la punta dell'iceberg di una serie di decisioni che non si sa chi le prende al Milan. I rossoneri hanno regalato Kalulu alla Juve per prendere Emerson Royal, spendendo anche 15 milioni. Il Milan prende Pavlovic e poi sparisce". LEGGI ANCHE: Milan Primavera, Maximilian Ibrahimovic impressiona: un gioiello futuro?