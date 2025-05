Gravina: “Il calcio femminile è in crescita, in atto una rivoluzione culturale”

“Stiamo lavorando molto anche su forme di agevolazione, come la gratuità del tesseramento delle Under 12. Noi però dobbiamo far capire che è in atto una rivoluzione culturale, per il riconoscimento dei principi di libertà, di diritto e di civiltà. Dobbiamo far capire alle bambine e ai genitori che la passione e il talento non hanno genere, quindi bisogna facilitare l’approccio a questo gioco sempre di più.