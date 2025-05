Panchina Milan, salta Allegri? Conte e l’intreccio con il Napoli: il punto

De Laurentiis non resta a guardare. Consapevole della situazione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non intende farsi trovare impreparato. Secondo quanto raccolto da TMW, il patron azzurro, fresco di rientro dalle Maldive, avrebbe intensificato i contatti con Massimiliano Allegri, cercato anche dal Milan. Il rapporto tra i due è noto per essere ottimo a livello personale da anni, e l'allenatore livornese rappresenterebbe più di una semplice alternativa per De Laurentiis nel caso in cui l'esperienza di Conte a Napoli dovesse concludersi anzitempo.