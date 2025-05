Galliani diceva: “La Champions è la casa del Milan”. Ma ora è l’Inter a viverci

La Champions simbolo di un Milanismo perduto: l'Inter 2025 come il Milan 2003 — Rimaniamo a ieri sera, però, dato che il popolo nerazzurro ha potuto assistere a un evento, per colpi di scena, molto simile a quello vissuto dal Milan il 23 aprile del 2003. In quell'occasione il Diavolo affronta l'Ajax a San Siro e in palio c'è proprio una semifinale, guarda caso contro l'Inter. L'andata si conclude con un triste 0-0, ma il ritorno nasconde delle emozioni da montagne russe. Al 30' Inzaghi firma il vantaggio rossonero, annullato poi dal pareggio di Litmanen a inizio secondo tempo. Il raddoppio del Diavolo arriva con Shevchenko, ma Pienaar ristabilisce nuovamente l'equilibrio. Il 2-2 qualificherebbe l'Ajax e solo al 90' si evita lo psicodramma: sullo stacco di Ambrosini, Inzaghi è rapido a trovare il tocco che scavalca Lobont e regala ai rossoneri una vittoria al cardiopalma.

"La Champions League fa parte della storia del Milan", ricordava Adriano Galliani nel 2009. Peccato, però, che i ruoli sembrano ormai invertiti. L'Inter andrà a giocarsi la seconda finale nel giro di tre anni, il tutto mentre la società rossonera sguazza nella confusione di una dirigenza da formare e un futuro da scoprire. I nerazzurri seguono le orme del Milan che fu: uno zoccolo duro di italiani in squadra, una direzione societaria chiara, nonché ambiziosa, uno stile di gioco capace di mettere in difficoltà tutti e una bacheca in continuo aggiornamento. Gli anni in cui i rossoneri provavano quella strana, ma positiva, sensazione durante le notti europee appaiono sempre più lontani e proprio il tempo ci ricorda che l'ultima Champions League del Diavolo, nel 2007, è piena di polvere.

Il Dna rossonero non cambia, poiché è la storia a permetterci di essere orgogliosi dei colori per cui tifiamo. Eppure, ci chiediamo se le generazioni che verranno potranno vantare tali successi, non avendoli vissuti. Ci chiediamo se potranno viverli, quei successi, se potranno poi tramandare un senso di appartenenza che si sta, lentamente e dolorosamente, slacciando.