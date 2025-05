Palma: “Il Milan cerca un colpo a parametro zero. Ecco di chi parliamo”

Intervistato a Tmw Radio, Marco Palma ha parlato di alcuni giovani giocatori e rivelata un'indiscrezione legata al mercato del Milan . Il giovane talento in questione è Zepiqueno Redmond , attaccante classe '06 del Feyenoord : "Punta centrale olandese del Feyenoord. Stella della formazione Under 21 con cui ha avuto medie realizzative di altissimo livello. Centravanti fisico, tecnica di base molto buona, opportunista sotto porta e dotato anche di ottima velocità. Molto mobile sul fronte d’attacco, dialoga con i compagni ed effettua ottime sponde. Dispone di un tiro da fuori molto potente e preciso".

Palma: "Vi racconto di Redmond, giovane talento nel mirino del Milan"

Infine, l'osservatore ha concluso: "Le sue prestazioni lo hanno portato fino al gruppo della prima squadra con cui ha esordito in Eredivise e in Champions. In scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, il Milan cerca l’accordo con il giocatore per fare un ottimo colpo a parametro zero".