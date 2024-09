Milan, Sabatini: “Leao è il problema”. Poi parla della soluzione

Milan, Leao è il problema? Sabatini convinto: può essere risolto così

"Al Milan il problema è Rafa Leao, la soluzione Abraham. E viene già descritto come leader della squadra. Bravo anche Fonseca ad aggiustare la mira: 4-4-2 o 4-2-4 sono sciocchezze da settimana enigmistica degli ossessionati dalla tattica. Per gli attaccanti i numeri che contano sono (nell'ordine) vittorie, gol e tiri in porta. Abraham c'è, bodyguard di se stesso e di Morata. Con Leao da una parte e Pulisic dall'altra, il problema sembra risolto. A patto che tutti abbiano voglia di correre qualche metro in più".