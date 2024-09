Sabatini: “Boban e Maldini hanno rifondato il Milan e hanno vinto subito”

Walter Sabatini , direttamente dal proprio profilo Instagram ha postato una storia contenente il proprio pensiero sull'esordio di Daniele De Rossi dalla panchina della Roma . L'ex dirigente è rimasto scioccato dalla modalità di gestione delle società in questi anni. Sabatini fa anche riferimento al Milan, con lo smantellamento della gestione Boban-Maldini . Ecco le parole di Sabatini:

"Sono amareggiato. Anni fa un notabile dell'ambiente disse una cosa sottoscrivibile: il calcio è un gioco stupido per persone intelligenti. Oggi vale solo il primo presupposto ed è inutile aspettarsi che ci si possa essere accorti dei miglioramenti di una squadra sperimentale. E' altrettanto inutile aspettarsi che si rendano conto di dover acquisire cultura calcistica e generale assumendo con pieni poteri profili come Boban e Maldini che tre anni fa, insieme Massara, hanno dato vita alla rifondazione del Milan che ha portato allo scudetto in pochissimo tempo."