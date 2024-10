De Paola: “Il Milan deve cambiare allenatore. Fonseca non ha personalità”

"Il Milan dovrebbe cambiare subito allenatore e puntare su Sarri per riportare disciplina. C'è bisogno di rimettere ordine in questa squadra, ed è sorprendente che certe cose non vengano notate. Theo è stato un protagonista in negativo, ha sbagliato un rigore e causato un altro. La fascia sinistra è costantemente esposta, con Leao che non rientra mai in copertura e non crea pericoli in attacco. Questo non è il tipo di giocatore che può davvero fare la differenza". LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic l'unica certezza. In attacco manca tutto il resto