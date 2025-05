Rivoluzione Serie A Femminile: nuovo nome, logo e format: tutte le novità

Mentre la stagione attuale si avvia alla conclusione, con Roma e Fiorentina a contendersi un posto di prestigio (e l'ombra del ricorso della Sampdoria ancora sullo sfondo), la Serie A Femminile è pronta a una trasformazione radicale. A partire dalla prossima stagione, il massimo campionato italiano cambierà pelle, adottando un nome e un logo dal respiro più internazionale e rinnovando il suo format per consolidare la crescita esponenziale registrata negli ultimi anni in termini di pubblico, visibilità e rilevanza.

L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'evento 'Frecciarossa Game On - Women in Sport' a Roma, dove sono state celebrate le protagoniste della stagione in corso. Il campionato si chiamerà ufficialmente Serie A Women, una denominazione che, come sottolineato dalla FIGC, mira a "stravolgere lo storytelling che da sempre accompagna le discipline raccontate al femminile". L'obiettivo è quello di valorizzare la grinta, la libertà, la determinazione e la voglia di esserci che animano il calcio femminile, costruendo un'identità autonoma e inarrestabile, capace di attrarre le nuove generazioni e di aprirsi al mercato globale. Questa evoluzione punta a colmare il divario mediatico con i campionati europei più avanzati, sfruttando la crescita tecnica e l'arrivo di talentuose giocatrici straniere per compiere il definitivo salto di qualità.