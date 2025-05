Pisa, Corrado: “Inzaghi? Super professionista”. Poi rivela una curiosità

Intervistato a Tmw Radio, Giuseppe Corrado , presidente del Pisa , ha parlato della promozione in Serie A e del tecnico, nonché ex Milan , Filippo Inzaghi : "Inzaghi è un super professionista, ha sempre curato i dettagli, non abbiamo mai fatto le colazioni prima dell'allenamento invece lui è arrivato e ha deciso di inserire questa cosa qua. Ha assunto una credibilità anche con giocatori stranieri che hanno sempre avuto nel mister una figura di riferimento".

Pisa, Corrado: "Inzaghi un riferimento. Sul rapporto col fratello Simone dico..."

Infine, il numero uno del Pisa ha concluso: "Inzaghi ha un contratto biennale e rimarrà con noi. Non può immaginare come siano legati i due fratelli e non potete capire come Pippo vive le partite di Simone. Quando ha giocato col Barcellona si alzava, andava in bagno, non riusciva a rimanere fermo. Ma è reciproca la cosa, Simone ci ha mandato un video e so che ci teneva tanto".