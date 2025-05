Afeltra: “Caso Ultras? Per Inter e Juventus due vicende diverse. Ecco perché”

Afeltra: "Caso Ultras? L'Inter multata per questo motivo. E la Juventus..."

Infine, l'avvocato ha concluso: "L'Inter viene multata non per una responsabilità propria ma oggettiva per il comportamento di alcuni tesserati. Calhanogu prende una giornata perché nonostante avesse chiesto l'autorizzazione, e la società l'aveva negata, lui aveva incontrato lo stesso quelle persone. La questione Juve quindi era di gran lunga diversa, ed erano rei confessi".