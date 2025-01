Cucciari: “Milan? Quello dell’attaccante è un problema. Su Walker…”

Intervenuto a Tmw Radio, Alessandro Cucciari ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . L'ex calciatore ha analizzato i problemi del Diavolo e tra questi vi è sicuramente un reparto offensivo che non possiede un vero e proprio attaccante di spessore. Su Kyle Walker , primo acquisto rossonero in questa sessione invernale del calciomercato, Cucciari spiega che può dare una grossa mano a una difesa che manca di leadership ed esperienza. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Milan? Ad oggi quello dell'attaccante è un problema. Morata è un bel giocatore, non è una punta ma si faceva affidamento più sugli esterni che sull'attaccante d'area come gioco. Non c'è un bomber vero però in rosa. Su Walker dico che è un ottimo acquisto, sappiamo cosa ha fatto in carriera. Può dare una mano a una difesa che ha ballato". LEGGI ANCHE: Milan-Parma, rimonta di nervi. Leao e Theo sostituiti: basta col farne un caso>>>