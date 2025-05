Milan, che fine ha fatto Musah? Con la difesa a tre è sparito. Il futuro...

Milan, Musah è passato dall'essere uno dei giocatori insostituibili di Sergio Conceicao a passare le ultime partite stagionali dei rossoneri in panchina. Da quando il Diavolo è passato al nuovo modulo, ovvero il 3-4-3, lo statunitense non ha più trovato spazio nell'undici titolare del Milan, anzi, dalla panchina il primo cambio è sembrato essere Loftus-Cheek, al rientro dall'operazione per appendicite. Un cambio tattico che ha di netto tolto minuti a Musah. Un cambio particolare quello di Conceicao: come detto, Musah sembrava intoccabile dal portoghese, che l'ha usato sia come centrocampista centrale davanti alla difesa, sia come esterno di attacco. E' bastato un cambio tattico, per quanto importante, per non rivederlo più. Certo, probabilmente non hanno aiutato gli errori e i cambi precoci contro la Lazio e contro la Fiorentina (Musah è stato tolto durante il primo tempo in entrambe le circostanze, uscendo tra i fischi di San Siro).