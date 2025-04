Il Milan continua con la sua programmazione per il futuro. I rossoneri dovranno cercare il massimo in queste ultime partite stagionali, consci del fatto che una qualificazione in Europa resta comunque complessa e non sarà facile passare il turno in Coppa Italia contro un Inter con il vento nelle vele. Dopo la doppia decisione sul direttore sportivo e sul nuovo allenatore, la dirigenza del Milan dovrà pensare a cosa fare sul calciomercato . Possibili che ci siano molte cessioni. Ecco le ultime novità su Musah , Terracciano e Loftus-Cheek .

Calciomercato Milan, Musah: estimatore a sorpresa. Partenti anche...

Come scrive Calciomercato.com, il Milan vorrebbe cedere Loftus-Cheek, ma dopo la stagione sfortunata che sta vivendo, non sarà per nulla facile. Futuro in bilico anche per un altro centrocampista, ovvero Yunus Musah. Secondo il sito piacerebbe in Francia e Inghilterra, e anche ad Antonio Conte. Sicuro partente anche Filippo Terracciano, giocatore che non ha trovato molto spazio con Conceicao.