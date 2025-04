Calciomercato Milan, Schira rivela il futuro di Terracciano: le sue parole

Filippo Terracciano, giunto al Milan nel calciomercato invernale 2024, non è mai riuscito finora a imporsi in maglia rossonera

Giunto al Milan nel calciomercato invernale 2024 dall' Hellas Verona per 5,5 milioni di euro bonus inclusi più il 10% di un'eventuale, futura rivendita , Filippo Terracciano non è mai riuscito finora ad imporsi in maglia rossonera.

Calciomercato Milan, Terracciano verso la cessione? Parla Schira

Il duttile difensore, classe 2003, in grado di giocare su ambedue le fasce ma anche in posizione di centrocampista, ha disputato appena 689' in stagione, diluiti in 15 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.