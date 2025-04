"Si è parlato molto di potenziale, ma si trattava di quello che stava facendo in quel momento, soprattutto a centrocampo per gli Stati Uniti. Ora siamo a un punto in cui ci chiediamo se giocherà titolare per gli Stati Uniti. E penso che ci sia un argomento valido e legittimo per altri che potrebbero sostituirlo con gli Stati Uniti. E dal punto di vista del club non sta andando bene. Ora, come ho ripetuto più e più volte, la forma è un errore, o può esserlo anche in termini di ciò che si stava facendo con la propria squadra. Non sempre si traduce in modo positivo o negativo. Quindi non c'è nulla che dica che Musah non possa andare con la nazionale maschile degli Stati Uniti e dare una mano, essere bravo e, in questo caso, essere migliore di quanto stia accadendo con la prospettiva del club".