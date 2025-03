Milan, tegola Loftus-Cheek: operato di appendicite, i tempi di recupero

Milan, Loftus-Cheek operato di appendicite: ecco cosa è successo — Al 'Maradona', Loftus-Cheek - provato a Milanello nel 4-2-3-1 tra i titolari di mister Sérgio Conceição - avrebbe potuto riprendersi una maglia. Invece è stato costretto a fermarsi di nuovo. Il 'CorSport' ha rivelato come già nella serata di sabato, appena sbarcato a Napoli dopo il viaggio in aereo da Milano-Malpensa, l'ex Chelsea ha iniziato ad avvertire un forte dolore addominale in hotel.

Poi, durante la notte, il dolore si è intensificato. Così, nella mattinata di domenica, trasportato d'urgenza in ospedale, Loftus-Cheek è stato prima ricoverato per accertamenti e poi operato. L'intervento, eseguito dal Prof. Francesco Corcione e dalla sua équipe medica, è perfettamente riuscito e si è concluso intorno alle ore 17:30.

«AC Milan comunica che Rubén Loftus-Cheek è stato sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata», ha annunciato il club con una nota pubblica in serata. Ora il numero 8 rossonero dovrebbe rimanere fuori circa un mese.

L'inglese potrebbe tornare per le ultime 4 partite di Serie A — Cosa prevede il protocollo per il recupero? Il quotidiano capitolino ha spiegato come le prime due settimane saranno di riposo assoluto: Loftus-Cheek, infatti, resterà per altri due giorni a Napoli sotto osservazione prima di rientrare a Milano. Poi, le due settimane successive serviranno per la riatletizzazione. Loftus-Cheek salterà entrambe le partite di semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Ma anche i match di campionato contro Fiorentina, Udinese, Atalanta e Venezia. A rischio anche la partita successiva contro il Genoa. Potrebbe tornare solamente per le ultime quattro gare di Serie A della stagione. LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, gli alibi di Conceicao: “Domenica nera, è successo di tutto” >>>