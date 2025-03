Napoli-Milan, gli alibi di Conceicao: “Domenica nera, è successo di tutto”

Napoli-Milan 2-1, l'analisi post-partita di Conceicao

Conceicao, che in Napoli-Milan ha collezionato la quinta sconfitta in 13 partite dirette in campionato, ha provato a trovare alibi e spiegazioni per l'ennesimo k.o. stagionale del Diavolo. "Non mi aggrappo alla sfortuna ma è stata davvero una domenica nera - ha esordito il tecnico ex Porto. Iniziata alle sette del mattino quando mi ha chiamato il dottore per Ruben Loftus-Cheek, più tardi anche Malick Thiaw è stato male a livello intestinale. E poi Rafa Leão accusava fatica alla coscia: avevamo preparato la partita in un modo e siamo stati costretti a giocarla in un altro. Ammetto però che avevo preparato la partita senza Leão titolare".