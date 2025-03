Mancano due mesi alla prima 'mini-finestra' estiva di calciomercato e tre a quella canonica, ma in casa Milan, intanto, si pensa già a come poter rinforzare al meglio la rosa in vista della stagione 2025-2026. L'obiettivo della dirigenza è quello di evitare che un'annata così possa ripetersi: bisogna ripartire forte, il Diavolo deve rialzare la testa e tornare competitivo - subito - in tutte le competizioni in cui sarà impegnato. Ecco perché al quarto piano di Via Aldo Rossi si lavora già con un'idea chiara e ben definita. PROSSIMA SCHEDA