Ex Milan, Seedorf incorona Inzaghi: “È tra i migliori allenatori in Europa”

Nel pre partita di Barcellona-Inter , match valido per l’andata della semifinale di Champions League, l’ex centrocampista di Milan ed Inter , Clarence Seedorf , ha commentato la sfida ai microfoni di Amazon Prime Video, riservando parole significative per la squadra di Simone Inzaghi:

Seedorf esalta Inzaghi: "Conosce l'Inter e sa valorizzare i suoi top player"

"Direi che ormai anche lui come allenatore è consolidato. A questo livello è tra i migliori in Europa. Ha portato questa squadra negli ultimi quattro anni sempre in alto, anche in Champions, e forse il loro miglior anno è stato quando sono usciti prima. Stanno facendo molto bene, però Inzaghi conosce molto bene la squadra e sa valorizzare anche il momento. E lì punti sui migliori giocatori che hai".