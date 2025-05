Il Milan, nonostante la stagione ancora non sia terminata, sta già lavorando in vista del prossimo calciomercato e, in difesa, avrebbe messo gli occhi su Caleb Okoli. L'ex difensore centrale dell'Atalanta, nel corso dell'annata che sta per finire ha militato nel Leicester. Nel club inglese si è messo particolarmente in mostra, nonostante la retrocessione in Championships. E potrebbe essere uno dei calciatori che non rimarranno, anche per provare a fare bene in un'altra società.