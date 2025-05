Caleb Okoli, difensore centrale del Leicester City, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Ma non è l'unico seguito dal club

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, ha evidenziato come i rossoneri siano finiti sulle tracce di Caleb Okoli .

Calciomercato Milan, Okoli nel mirino dei rossoneri

Classe 2001, il difensore centrale italiano di origini nigeriane si era trasferito dall'Atalanta al Leicester City, in Inghilterra, la scorsa estate. Le 'Foxes', però, hanno salutato la Premier League retrocedendo aritmeticamente in Championship in settimana. Pertanto, il ragazzo potrebbe tornare in Italia per rimanere nel giro della Nazionale del Commissario Tecnico Luciano Spalletti.