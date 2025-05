Milan, Galli racconta: “Giocare con Baresi è stato un sogno”

Milan, Galli: "Giocavo con Baresi e mi chiedevo se fosse una cosa reale"

"Io andavo in curva, andavo allo stadio quando Franco Baresi era già protagonista, come ad esempio nell'anno della stella. E quindi poi giocare al suo fianco è stato un altro sogno che diventava realtà. E a volte ancora dico: "È vero, era vero, questa cosa è stata reale?". E lo è stato, perché Franco è stato per me il più grande giocare. Poi ovvio se lo mettiamo a confronto con Maradona o con altri ruoli non possiamo fare paragoni, però Franco dal punto di vista difensivo era incredibile: dalle letture delle situazioni di gioco, nei gesti tecnici, in tutto".