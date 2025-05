Milan, Joao Felix: “Ero molto felice per aver debuttato con gol a San Siro”

Joao Felix, fantasista portoghese classe 1999 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato invernale in prestito secco dal Chelsea, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul suo impatto con gol con lo scavetto in Milan-Roma 3-1 di Coppa Italia, Joao Felix ha risposto quanto segue. «Ero molto felice di aver debuttato con una rete a 'San Siro', di fronte ai nostri tifosi. È stato un momento molto bello».