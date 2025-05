Milan, Baresi e quel regalo di Berlusconi: lo ha fatto davvero! Rivera ...

Il suo esordio avvenne a 17 anni a Verona. Cosa ricorda di quel periodo? «In particolare ricordo di aver avuto la fortuna di giocare con Gianni Rivera, lui era a fine carriera. Abbiamo giocato insieme solo due anni, ma sono stati anni preziosi, nel quale ho potuto imparare tanto da lui, osservando come si muoveva, come gestiva certe situazioni, la sua eleganza e la sua attenzione per chi giocava meno, per chi stava in panchina, che faticava in allenamento come i titolari».