Derby Milan-Inter, Baresi: 'Ci è mancata continuità. Abbiamo dimostrato ...'

Derby Milan-Inter, Baresi riconosce le difficoltà: poi ricorda la storia rossonera

Sul derby: "Il derby è stato una bella partita, credo equilibrata. Il Milan ha giocato bene, compatto, con sacrificio. Peccato non aver portato a casa la vittoria dopo essere andati in vantaggio. Rispettiamo l'Inter, ma è ancora tutto in bilico. Ora aspettiamo il derby di ritorno. Il Milan ha dimostrato quanto l'Inter di giocare alla pari, di creare sempre dei problemi. C'è positività e speranza, ma dobbiamo sapere che sarà un'altra partita molto difficile. Il derby è sempre molto aperto e quindi ce la giocheremo fino in fondo".