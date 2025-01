Milan-Parma, Theo e Leao: il cambio non dev’essere un caso. Conceicao…

La rabbia di Conceicao — Da quando è arrivato sulla panchina del Milan, abbiamo avuto modo di conoscere Sergio Conceicao. Certamente un allenatore caloroso, che vive le partite come se stesse giocando lui stesso e che ha delle reazioni molto istintive. Ciò che è accaduto alla conclusione del match con Davide Calabria non deve far nascere alcun processo. Sono, come spiegato anche dal terzino rossonero nel post partita, situazioni da campo, delle conseguenze di una sfida ricca di nervosismo ma conclusa positivamente. Si spera, dunque, che all'indomani di un'altra partita fondamentale, stavolta per la Champions League, come quella contro la Dinamo Zagabria non si vadano a creare casi speciali, quelle polemiche che volteggiano sempre, e stranamente, attorno a Milanello.

Theo e Leao — Parlando di casi speciali, possiamo concludere parlando di Theo Hernandez e Rafael Leao. La dinamica l'abbiamo già vista, e rivista, durante l'inizio di questa stagione. All'inizio del secondo tempo fra Milan e Parma, entrambi i giocatori rossoneri non sono entrati in campo poiché sostituiti all'intervallo. Allora, prima che i social, e i critici, facciano partire la crociata sportiva: non c'è assolutamente nulla di male nel sostituire due giocatori che, fino a quando sono stati in campo, si sono resi protagonisti di una pessima prestazione.

Solo perché questi sono Leao e Theo Hernandez, non significa che debbano rimanere in campo. Lo sappiamo, fanno parte dei giocatori top della squadra, ma questo non concede loro alcun lusso, anzi tutt'altro. Conceicao, visto anche il risultato finale, ha fatto la scelta giusta, dando una bella scossa a una squadra che appariva fin troppo molle. Siamo tutti d'accordo sulla questione relativa a una panchina, quella rossonera, che non permette al tecnico portoghese chissà quali alternative. Tuttavia, questo non può certamente diventare un pretesto per giustificare anche le brutte prove di Theo e Leao. Se un giocatore non appare al meglio viene sostituito, che si chiami Leao o che si chiami Calabria. Fine del discorso. LEGGI ANCHE: Milan-Parma, le parole di Conceciao su Theo-Leao e non solo>>>